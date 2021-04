Brasil vai passar vergonha na Cúpula do Clima? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Na próxima semana, o presidente Jair Bolsonaro participa da Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo governo dos Estados Unidos. Por causa da pandemia, o evento será realizado de forma virtual nos dias 22 e 23 de abril. Joe Biden já disse que espera do presidente brasileiro seriedade na discussão sobre desmatamento.

Por outro lado, o presidente norte-americano vem sofrendo pressões de organizações internacionais de meio ambiente para não fechar um acordo com o governo Bolsonaro, por acreditarem que o líder brasileiro não é confiável e que repassar recursos antes de haver progresso real seria premiar o retrocesso.

Diante de tantas polêmicas, o governo Jair Bolsonaro avalia anunciar o aumento da verba destinada ao Ministério do Meio Ambiente durante a Cúpula do Clima. Em carta enviada a Biden, o presidente se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030.

Afinal, que resultados práticos teremos para o Brasil após a Cúpula de Líderes sobre o Clima? No episódio de hoje, conversamos sobre o assunto com o cientista e ex-titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Carlos Nobre. A correspondente em Washington, Beatriz Bulla, e o repórter do Estadão em Brasília, André Borges, falam sobre os preparativos de Estados Unidos e Brasil para a Cúpula do Clima

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi