Brasil vive uma 2ª onda da covid? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O aumento nos casos de covid-19 no Brasil acendeu o sinal de alerta para uma segunda onda da doença no país. Dados do consórcio de veículos de imprensa mostram que houve um acréscimo de 45% nos números em comparação com 14 dias atrás. O Imperial College de Londres também constatou que a taxa média de transmissão da covid-19 no Brasil aumentou. Por causa desse crescimento, o governo de São Paulo, por exemplo, prorrogou a quarentena no estado até 16 de dezembro. Especialistas em saúde pública alertam que municípios em condições mais críticas devem reforçar medidas de isolamento social.

Afinal, o Brasil assiste ao início de uma segunda onda? A que se deve o aumento no número de casos? Na edição de hoje, conversamos com Sérgio Cimerman, infectologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas.

