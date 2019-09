Brasileiros cruzam a fronteira em busca do diploma médico; ouça no ‘Estadão Notícias’

Milhares de brasileiros, que sonham em estudar medicina, mas não conseguem arcar com mensalidades entre 6 e 10 mil reais, estão se aventurando em países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina. O que atrai esses estudantes além do valor do curso, é o fato de não precisar de vestibular para ingressar nas instituições de ensino. O número de brasileiros que resolvem seguir este caminho cresceu bastante nos últimos anos. O grande problema é que parte dessas instituições não tem habilitação para oferecer o curso ou possui estruturas precárias de ensino.

A repórter do Estadão Fabiana Cambricoli, preparou um especial que será publicado nesta quarta, no portal do Estadão. Ela foi até Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil, conhecer os brasileiros que lá estudam e conta no “Estadão Notícias’ os bastidores dessa grande reportagem

