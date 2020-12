A milícia e o clã Bolsonaro: a República está conflagrada? Ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

Ao longo de 2020, o Brasil seguiu observando a contínua ascensão da estrutura de violência, opressão e ilegalidade que opera no Rio de Janeiro. Enquanto desvendamos esquemas e descobrimos novas ligações entre milicianos e membros da família do presidente da República, outras perguntas importantes, como o assassinato da vereadora Marielle Franco, seguem sem resposta. Neste episódio da série especial de fim de ano do Estadão Notícias, uma entrevista com o jornalista, doutor em Ciência Política e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da USP Bruno Paes Manso, autor do livro “A República das Milícias”. Em sua investigação, Paes Manso aponta as circunstâncias históricas que levaram ao estabelecimento do contexto atual e o que ele mostra sobre as fragilidades da sociedade brasileira.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.