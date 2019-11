Cai 2ª instância: quando Lula será solto? Ouça no Estadão Notícias

O Supremo Tribunal Federal decidiu e derrubou o entendimento de que é possível levar a prisão condenados em tribunais de 2ª instância. O caminho foi longo, desde 2016, data do último entendimento, os ministros tentam retomar o debate sobre o tema. A nova decisão pode causar uma enxurrada de pedidos de habeas corpus de réus condenados na 2ª instância, inclusive do ex-presidente Lula, preso após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do tríplex do Guarujá.

Na edição de hoje, vamos esclarecer o que acontece daqui pra frente, conversando com a professora de direito constitucional e mestre em direito público administrativo pela FGV, Vera Chemim e também os próximos passos da defesa de Lula com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo.

