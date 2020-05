Cai Teich: Brasil está à deriva em meio à pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Pela segunda vez, em menos de um mês, Jair Bolsonaro perde seu ministro da Saúde, por causa da pressão em impor suas convicções de como o País deve combater o novo coronavírus. A vítima da vez foi Nelson Teich, que assim como seu antecessor Luiz Henrique Mandetta, defendia o isolamento social, e tratava com cautela o uso da cloroquina em pacientes com a Covid-19. Governadores, partidos políticos e entidades médicas demonstraram preocupação com as sucessivas trocas na pasta em plena pandemia.

Na edição extra de hoje, vamos bater um papo com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes, sobre as consequências da saída de mais um ministro da Saúde.

