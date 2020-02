Caminhoneiros: fundamentais para a economia do país. As operações nas estradas que “cuidam” desses profissionais. E ainda pegamos “carona” com um legítimo caminhoneiro. Ouça do especial mobilidade do podcast ‘Notícia No Seu Tempo’

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição de hoje (29), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), os caminhoneiros movimentam 60% de toda a carga brasileira, percorrendo os 1,7 milhões de quilômetros de estradas pelo país. Mas como as estradas recebem esses profissionais? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, programas de relacionamento, são temas que falaremos nessa edição. Conversamos com o coordenador médico do grupo CCR Marcelo Okamura que nos contou detalhes sobre as operações (e são muitas!) das estradas administradas pelo grupo. E ainda tem um bate-papo descontraído com Jair José Pereira, caminhoneiro com 20 anos de estradas, dentro e fora do Brasil.

(foto: Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo)