Cantanhêde analisa adiamento da PEC do MP na Câmara

Sem o apoio necessário para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e aumenta o poder do Congresso sobre o órgão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu adiar a votação da medida pela segunda vez. O chamado “Conselhão” é responsável por fiscalizar a conduta de procuradores e promotores.

Revoltados com a aprovação na Câmara do projeto que altera o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre os combustíveis, os Estados buscam uma ação conjunta para barrar a mudança que tem potencial para retirar R$ 24 bilhões dos cofres dos governadores. Eles já antecipam uma disputa jurídica no Supremo Tribunal Federal (STF) caso o projeto seja aprovado também no Senado.

Pressionado para apresentar uma solução contra a escalada do preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira a política de preços da Petrobras e disse que seu desejo é privatizar a estatal. Ele afirmou que não consegue controlar o preço do combustível, já que iria incorrer em crime de responsabilidade, mas se queixou de novo que, em caso de aumento dos preços, a culpa sempre cai no seu colo. Para frear a alta dos preços, ele também disse que “seria bom se todo mundo ajudasse a economizar combustível”. As falas ocorreram em entrevista à Rádio Novas de Paz, de Pernambuco.

