Cantanhêde analisa atos de 1º de maio

O presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida participação no ato organizado em Brasília por seus apoiadores contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e em defesa do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), que foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques à democracia, mas recebeu perdão presidencial. Ele não discursou. Já em São Paulo, sem participar presencialmente, Bolsonaro optou por enviar um vídeo transmitido por um telão na tarde deste domingo, 1º, a aliados que se reuniam na Avenida Paulista. O presidente falou em “lealdade” aos que acreditam em seu governo.

Já o ex-presidente Lula, após uma gafe cometida no sábado, 30, iniciou seu discurso no evento em comemoração ao 1° de maio com um pedido de desculpas aos policiais brasileiros. Lula havia dito que o presidente Jair Bolsonaro “não gosta de gente, gosta de policial” e foi atacado por adversários nas redes sociais. Neste domingo afirmou que, na verdade, queria dizer que Bolsonaro gosta “de milicianos”.

“As manifestações foram fraquinhas. Bolsonaro não deixou de prestigiar seu ‘núcleo duro’, mas não discursou pra não tensionar mais com o Judiciário. Lula falou para sua turma, mas está errático nas frases e precisando controlar mais a língua”, opina Eliane.

#PerguntePraEliane

