Cantanhêde analisa fiasco do PSDB e aplicação do Enem

O governador de São Paulo, João Doria, e o ex-senador Arthur Virgílio defenderam neste domingo que as prévias do PSDB sejam adiadas em uma semana. Em nota conjunta, ambos disseram que querem o “dia 28 de novembro, próximo domingo, para que o processo de prévias se encerre de forma rápida, eficiente e justa”. Mais tarde, durante entrevista coletiva, o paulista acusou o seu principal adversário na disputa, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de querer “melar” a disputa, já que não concorda com a proposta. O gaúcho nega e pede a extensão do prazo de votação para mais 48 horas.

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo teve 26% de abstenção. Compareceram à prova apenas 2,3 milhões de candidatos – em edições anteriores, o Enem recebia o dobro de candidatos. Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que negou interferência do governo no conteúdo prova. Para ele, se houvesse interferência, algumas questões poderiam nem estar no teste. O primeiro dia de provas teve questões sobre luta de classes, desigualdade de gênero, racismo e povos indígenas.

