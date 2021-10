Cantanhêde analisa imputações do relatório da CPI da covid

Ao apresentar nesta quarta-feira, 20, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) apontou o presidente Jair Bolsonaro como “o principal responsável” pelos erros do governo federal na pandemia do coronavírus. Em seu parecer, o relator pediu o indiciamento de Bolsonaro por nove condutas criminosas, incluindo charlatanismo, crimes contra a humanidade e prevaricação.

Incertezas sobre como ficará o tamanho do rombo fiscal brasileiro, visto que parece certo que o teto de gastos será rompido para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, derrubam a Bolsa nesta quinta-feira, 21. O Ibovespa chegou a cair 2% para a casa dos 108 mil pontos e o dólar começou o dia em alta, atingindo a cotação máxima de R$ 5,6750.

A despeito da aparente derrota de Arthur Lira (PP-AL) na votação do texto substitutivo da PEC-5, o clima nos bastidores do Ministério Público ainda é de apreensão, especialmente quanto à possibilidade de o presidente da Câmara insistir no texto original que, entre outros pontos, tem por objetivo mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

