Cantanhêde analisa reflexos da inflação para Bolsonaro

Com a ajuda da redução dos preços de combustíveis pela Petrobras nas refinarias na reta final do ano, a inflação oficial no País desacelerou de uma alta de 0,95% em novembro para 0,73% em dezembro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A melhora, porém, não impediu uma elevação de 10,06% no custo de vida da população em 2021 como um todo, e alguns economistas já estão prevendo um novo estouro do teto da meta de 5% para a inflação em 2022.

Foi publicado na edição da madrugada desta terça-feira do Diário Oficial da União (DOU) decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que cria um comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da covid-19 para os Povos Indígenas. Segundo o texto, com a criação do comitê — quase dois anos no início da pandemia de coronavírus no Brasil — serão monitoradas as ações de combate à pandemia em territórios indígenas isolados ou em contato recente.

