Cantanhêde analisa Simone Tebet como “cabeça” da terceira via

A pré-candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, devolveu acenos ao ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e alimentou a expectativa de ter o gaúcho como vice em uma chapa na campanha presidencial. A aliança foi discutida entre os dois durante um encontro no gabinete de Tebet, no Senado, na quarta-feira, 6, no mesmo dia que o grupo formado por MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania anunciaram a intenção de lançar um candidato único ao Planalto em maio. “Simone Tebet tem uma certeza que todos nós temos: se a terceira via se pulverizar não vai chegar a lugar nenhum. A única chance é afunilar em um candidato só”, diz Eliane.

Pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira mostra que a disputa pelo governo do Estado de São Paulo continua tendo o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) como favorito. O petista lidera com 29% das intenções de voto. Márcio França (PSB) ficou em segundo lugar com 20%. O candidato do Planalto, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficou em terceiro lugar, com 10% das intenções de voto. Rodrigo Garcia (PSDB) ficou com 6%. Garcia e Freitas ficaram empatados no limite da margem de erro. “Na pesquisa espontânea, 2/3 do eleitorado ainda não está ligado na campanha. Em São Paulo a eleição ainda está indefinida, mas com esse resultado, o cenário está confortável para o PT”, analisa Cantanhêde.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.