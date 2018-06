Cantanhêde: Ataque é lamentável, mas comportamento de Lula não foi adequado; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta quinta-feira, 29, analisa o perigoso acirramento de discurso e de ação nas pré-campanhas dos presidenciáveis, em especial na de Lula e Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, um dos ônibus da caravana do ex-presidente foi atingido por dois tiros. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso para descobrir a autoria e motivação. O atentado provocou uma onda de reações, a maior parte delas em solidariedade ao petista e de preocupação com o estado da democracia brasileira. Mas houve também manifestações de desconfiança e confronto. O deputado tucano Nilson Leitão, líder do PSDB na Câmara, disse que o ataque pode ter sido “armação”. Já o pré-candidato pelo PSL Jair Bolsonaro afirmou que Lula “plantou um galinheiro no País e agora estaria colhendo os ovos”.

Nós vamos entrar neste assunto aqui no programa ouvindo a colunista de política do Estadão, Eliane Cantanhêde, e o repórter Ricardo Galhardo, que esteve na região sul do País acompanhando a caravana de Lula. Galhardo traz mais detalhes de como o atentado ocorreu e de que maneira os dirigentes petistas estão reagindo ao caso. Já Cantanhêde analisa o impacto político de um ato radical como esse.

