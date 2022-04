Cantanhêde avalia oitava edição do Brazil Conference

A Brazil Conference deste fim de semana reuniu lideranças e pesquisadores de diversos setores para discutir a “reinvenção brasileira” em meio ao arrefecimento da pandemia e à proximidade da corrida eleitoral. Além de 22 painéis, o encontro promoveu sabatinas com presidenciáveis e lideranças políticas brasileiras. Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e João Doria (PSDB) responderam a perguntas preparadas pela organização e sugeridas pelos participantes. Também foram sabatinados o ex-presidente Michel Temer (MDB), o senador petista Jaques Wagner e o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil). Eliane Cantanhêde mediou as sabatinas de Simone Tebet, Moro e Temer.

Após ter atingido o número de assinaturas exigido para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar corrupção no Ministério da Educação, o Senado registrou um recuo de três senadores: Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Styvenson Valentim (Podemos-AC) e Weverton Rocha (PDT-MA). O quórum necessário, de 27 subscrições, tinha sido alcançado nesta sexta-feira, mesmo com a ofensiva do governo para tentar impedir o mínimo de assinaturas. “As recentes revelações de reportagens do Estadão vão deixando em dificuldades o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, expressivo líder do Centrão, pois foi quem indicou o comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que está por trás de todos os ‘malfeitos’. Material para CPI não falta”, diz Eliane.

