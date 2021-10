Cantanhêde comenta andamentos possíveis a partir do relatório da CPI

Responsável por dar andamento às investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro e autoridades com foro, o procurador-geral Augusto Aras falou nesta quarta-feira, em “avançar” nas apurações. A afirmação foi publicada no perfil do Ministério Público Federal, em uma rede social, após um encontro com senadores que participaram da comissão. Cabe ao procurador-geral dar andamento e pedir novas investigações, denunciar Bolsonaro ou arquivar as apurações.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, reagiu ao relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que indiciou 78 pessoas — entre as quais, seis deputados — e duas empresas. Em discurso na Casa, Lira cobrou que os deputados e senadores sejam tratados da mesma forma – já que, ao final, o relator, senador Renan Calheiros, desistiu de indiciar o colega Luis Carlos Heinze. Ele classificou a atitude da CPI como “inaceitável” e afirmou que uma comissão parlamentar de inquérito “pode muito, mas não pode tudo”.

Lira também admitiu que o quórum baixo na Casa levou ao adiamento da votação da PEC dos precatórios, essencial para liberar espaço no teto de gastos para a ampliação do Auxílio Brasil. Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que a apreciação do texto ficou para a próxima quarta-feira após o feriado. Lira disse que ainda buscará diálogo com lideranças da oposição, mas também reconheceu que a votação pode ficar para a próxima quarta.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.