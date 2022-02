Cantanhêde comenta discursos de ministros do STF e TSE

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu início aos trabalhos no Judiciário com recados firmes de que a Corte terá como principal função assegurar a estabilidade democrática e a preservação das instituições políticas do País, neste ano de eleições. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, que tem realizado novos ataques ao colegiado e faltou à cerimônia por causa das chuvas em São Paulo, Fux apelou às autoridades para que ajam em prol da estabilidade e tolerância no ciclo eleitoral com o objetivo de coibir movimentos violentos e antidemocráticos.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luis Roberto Barroso, afirmou em discurso na cerimônia virtual que marcou a abertura dos trabalhos do TSE neste ano, que “faltam adjetivos para a atitude deliberada de facilitar ataques criminosos” por parte do presidente Jair Bolsonaro.

“Barroso destacou a máxima harmonia entre ministros do TSE, mas também vale para o Supremo. Quando o STF é atacado de fora pra dentro, há consenso no posicionamento. O ministro Gilmar Mendes me disse que o Supremo está cada vez mais vacinado contra as divisões internas”, conta Eliane.

