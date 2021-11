Cantanhêde comenta movimentações partidárias para 2022

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz se filiou nesta quinta-feira ao Podemos. Ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o militar criticou o presidente e também os governos do PT, que deve ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato no ano que vem. Presente no evento, o também ex-ministro de Bolsonaro, Sergio Moro, elogiou o general e fez um discurso no qual exaltou a entrada de um militar para o partido. O movimento, de acordo com Moro, mostra que o Podemos não separa militares e civis.

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, que ficou definitivamente acertado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que não haverá coligações do partido com a esquerda nas eleições de 2022. Bolsonaro vai se filiar ao PL na terça-feira da semana que vem, e a negociação para isso enfrentou problemas em razão das alianças que a legenda fez com partidos de esquerda em alguns estados.

Enquanto o PSDB vive paralisado em seu “Dia da Marmota”, vários presidenciáveis, mesmo após derrapadas e cavalos de pau, avançaram esta semana nos treinos classificatórios para a antecipada corrida eleitoral, deixando o partido tucano muito mal posicionado no grid de largada.

