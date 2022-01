Cantanhêde comenta paralisação de servidores federais

Às vésperas do prazo final para sanção do Orçamento deste ano aprovado pelo Congresso Nacional, servidores de mais de 40 categorias vão às ruas nesta terça-feira, 18, e prometem paralisar temporariamente alguns órgãos federais em protesto ao governo de Jair Bolsonaro (PL), na tentativa de reajuste salarial e reestruturação de carreiras. Para Cantanhêde, a situação que incita os protestos “foi um problema criado pelo esforço do presidente Bolsonaro de querer ficar bem e de salvar seus votos na área dos policiais”.

O presidente Jair Bolsonaro usou o discurso de um programa de capacitação de trabalhadores rurais do Banco do Brasil para fazer um aceno ao agronegócio. Segundo ele, o Executivo “praticamente anulou as ações do MST” e tirou a força do Movimento Sem-Terra do campo. O incentivo ao armamento do produtor rural e a redução de multas ambientais também foram citados. Ele citou nominalmente a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que saiu do governo alvo de investigação envolvendo retirada e venda ilegal de madeira. “Paramos de ter grandes problemas com a questão ambiental, em especial o Ibama, reduzindo em mais de 20% as multagens no campo.” Sobre a fala, Cantanhêde opina: “Na verdade, o governo só parou de multar quem criava problema ambiental”.

