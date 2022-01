Cantanhêde: ‘Torres deve ter consultado a Marinha para responder Bolsonaro’

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, rebateu neste sábado, dia 8, o presidente Jair Bolsonaro e cobrou uma retratação pública dele. A reação do chefe da agência reguladora aconteceu dois dias depois de Bolsonaro levantar suspeitas sobre a diretoria do órgão, ao reclamar do aval da Anvisa para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra covid-19. Em entrevista a uma emissora de rádio de Pernambuco, Bolsonaro perguntou, em tom insinuativo: “Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí?”. Para Cantanhêde, ‘ou Bolsonaro comprova as acusações, sob risco de prevaricação, ou pede desculpas publicamente’.

Após o presidente Jair Bolsonaro admitir que até mesmo os policiais federais poderão ficar se reajuste salarial em 2022, o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, avalia que o Planalto corre o risco de enfrentar o descontentamento também das categorias ligadas à segurança. ‘A solução é cancelar o aumento da Polícia Federal em vez de brigar com todos os outros sem aumento’, opina Eliane.

