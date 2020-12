Caos: o plano de vacinação do Brasil; ouça no ‘Estadão Notícias’

O governo federal apresentou um plano nacional de vacinação contra a covid-19, conforme exigiu o STF. No entanto, o documento foi contestado em diversos pontos. Especialistas que foram consultados ao longo da montagem do texto reclamam que não tiveram acesso ao plano final e, mesmo assim, o Ministério da Saúde incluiu seus nomes no documento. Além disso, várias recomendações não foram acatadas, como a ampliação do grupo prioritário que vai receber a vacina na etapa 1. Outro problema, é que o plano não traz uma data para o início da imunização da população e, por isso, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deu até quarta-feira para que o Ministério da Saúde apresente um cronograma.

Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade Johns Hopkins e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, que teve seu nome incluído neste plano. Batemos um papo também com o repórter do Estadão, Rafael Moraes Moura, que cobre a questão das vacinas no STF.

