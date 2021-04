Caos sem fim: a 3ª onda da covid; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Amazonas já se prepara para uma nova onda da covid, no próximo mês. O governo do Estado já realizou reuniões com o Ministério da Saúde com o intuito de se precaver do colapso sanitário que se abateu na região, em janeiro, quando a população sofreu com a falta de oxigênio para o tratamento da doença.

O governador Wilson Lima (PSC) reiterou que a medida é preventiva, e que a gestão trabalha para que o Estado não atravesse mais um período caótico na pandemia. No entanto, especialistas dizem que a falta de medidas restritivas e a lentidão da vacinação trarão um aumento de casos na região.

A Europa já tem enfrentado uma terceira onda de contaminações, que obrigou governos locais a decretarem “lockdowns” para tentar desacelerar o número de casos e mortes pela covid. Países como Alemanha, Inglaterra, França e Itália, que estavam em isolamento desde fevereiro, começaram a flexibilizar as restrições, nesta semana.

Afinal, a terceira onda que deve atingir o Amazonas, tomará conta de todo o País? Na edição de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, que nos traz um panorama da situação no Estado e no Brasil. O especialista teme o surgimento de uma “supervariante”, resistente às vacinas, com essa nova onda.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi