Caso João de Deus: a vitória do feminismo e o abalo na fé; ouça no ‘Estadão Notícias’

João Teixeira de Faria, o médium conhecido popularmente como João de Deus, está no centro de um escândalo de grandes proporções: um líder espiritual que usou de seu status e da fragilidade emocional de suas seguidoras para abusá-las sexualmente. Este tem sido o teor das centenas de denúncias colhidas pelo Ministério Público de Goiás desde que o programa “Conversa com Bial” levou ao ar algumas delas, na Rede Globo, na semana passada. Relatos reunidos até o momento indicam que, depois da sessão, o médium ofereceria para as supostas vítimas atendimento particular, momento em que os abusos seriam cometidos.

O caso trouxe à tona reflexões importantes e universais, como a necessidade de que haja meios confiáveis para que as mulheres possam fazer denúncias de assédio, além de se sentirem fortalecidas para isso. Discutimos o assunto e seus desdobramentos numa conversa com o psiquiatra Daniel Barros, colunista do Estadão. Ele diz que é preciso evitar a ideia de que isso tenha uma raiz patológica, sob o risco de relativizar a gravidade das ações criminosas do agressor.

Episódio desta segunda-feira (15) ainda conta com agenda econômica da semana. Dados da inflação e a expectativa de subida de juros nos EUA estão no radar dos próximos dias, explica Silvia Araujo, editora do Broadcast econômico da Agência Estado.

Confira também a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

