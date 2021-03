Caso ‘rachadinha’ volta atormentar Bolsonaros; ouça no ‘Estadão Notícias’

Novidades no caso das “rachadinhas” envolvendo o filho mais velho do presidente, senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Na terça-feira, 16, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um recurso da defesa do senador que contestava o compartilhamento de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com o Ministério Público do Rio, ponto de partida das investigações. Na mesma sessão, a Quinta Turma negou também outro recurso da defesa, que questionava a competência do juiz Flávio Itabaiana para cuidar das investigações na primeira instância.

A decisão é uma derrota para Flávio, que no mês passado havia se beneficiado de um voto da mesma Quinta Turma do STJ que anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal autorizada por Itabaiana em abril de 2019, por considerá-la mal fundamentada.

Agora, o caso vai para o STF, que decide sobre o foro de Flávio, e sobre recurso apresentado pela PGR para reverter a decisão que anulou a quebra de sigilo.

No episódio de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão Caio Sartori, diretamente do Rio de Janeiro, e com o repórter Rafael Moraes Moura, falando de Brasília.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi