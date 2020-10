Caso Solberg: o esporte como palco de manifestações; ouça no ‘Estadão Notícias’

Em um campeonato de vôlei de praia, ao ganhar a medalha de bronze, a atleta Carol Solberg, durante entrevista para TV, gritou “fora Bolsonaro”. O ato da jogadora foi repudiado publicamente pela Confederação Brasileira de Vôlei, e acabou sendo denunciada pela procuradoria desportiva, podendo ser punida com até 100 mil reais de multa e exclusão de torneios. O caso chama atenção, principalmente, em um momento que atletas de todo o planeta tem tido um papel de posicionamento perante questões da sociedade. Um exemplo, são os protestos antirracistas no futebol, no basquete e no futebol americano. Além disso, existe o questionamento do por que outros atletas, que também se manifestaram dessa forma, não tiveram a mesma rigidez aplicada a Carol Solberg.

Afinal, atletas podem ou não se manifestar politicamente durante eventos esportivos? Na edição de hoje, conversamos com o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli, e com o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Campinas e conselheiro do Instituto Brasileiro do Direito Desportivo, Filipe Souza.

