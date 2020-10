‘Cenários’ com Sonia Racy #03: Os desafios da Caixa na pandemia

No terceiro episódio da série “Cenários”, Sonia Racy entrevista Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir o banco estatal, Guimarães levou para a Caixa sua experiência no setor privado. O economista formado pela PUC-Rio e PhD pela Universidade de Rochester fala sobre os desafios do banco durante a pandemia e analisa o cenário econômico a médio e longo prazo.

