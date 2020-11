‘Cenários’ com Sonia Racy #06: A troca de poder nos EUA e as consequências para o mundo

No sexto episódio da série “Cenários”, Sonia Racy conversa com o diplomata e professor da FAAP Rubens Ricupero. Embaixador nos Estados Unidos no início da década de 1990, ele analisa o resultado das eleições norte-americanas, a recusa de Donald Trump de admitir a derrota e as mudanças da política externa sob comando de Joe Biden. Ricupero também fala sobre como deve ficar a relação do novo governo dos Estados Unidos com o governo de Jair Bolsonaro no Brasil.

(Foto: Werther Santana/Estadão)