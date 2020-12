‘Cenários’ com Sonia Racy #07: O futuro da Petrobrás

A expectativa era de que um general voltasse a comandar a Petrobrás no governo Bolsonaro. Entretanto, o convidado foi Roberto Castello Branco, professor da FGV Rio e ex-diretor da Vale e do Banco Central. Quando foi convidado para o cargo, ele já era membro do conselho de administração da petroleira brasileira. No sétimo episódio da série “Cenários”, Sonia Racy conversa com Castello Branco sobre a atual situação da Petrobrás, as medidas adotadas durante a pandemia e o futuro da estatal.