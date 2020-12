‘Cenários’ com Sonia Racy #08: FHC e o panorama político do Brasil

Para avaliar os resultados do processo eleitoral e o panorama político do País, a série “Cenários” com Sonia Racy conversa com Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil por dois mandatos consecutivos e ministro das Relações Exteriores e da Fazenda no governo Itamar Franco. FHC fala sobre o governo de Jair Bolsonaro, relembra os desafios à frente do ministério da Fazenda e fala sobre o Supremo Tribunal Federal.