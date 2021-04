Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe o economista e presidente do Insper Marcos Lisboa. Ele analisa a demora para aprovação do Orçamento do País em 2021, fala sobre gastos públicos e ajuste fiscal, critica a insegurança jurídica e comenta sobre os lobbies de corporações para que ninguém mexa com suas conquistas.