Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. A empresária fala sobre a atuação do movimento ‘Unidos pela Vacina’ para acelerar a imunização no Brasil e sua perspectiva para a economia no mundo pós-pandemia.