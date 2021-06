‘Cenários com Sonia Racy’ #20: A privatização da Eletrobrás

Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe a ex-diretora de privatização do BNDES Elena Landau. A advogada e economista analisa o modelo que deve ser utilizado pelo governo de Jair Bolsonaro para a privatização da Eletrobrás, comenta o cenário político e econômico do Brasil na atualidade e fala sobre o Livres, associação civil sem fins lucrativos que atua como movimento político suprapartidário em defesa do liberalismo.