Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe Sidney Klajner, presidente do Hospital Albert Einstein. Ele fala sobre as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, comenta o envolvimento do hospital com ações filantrópicas, analisa o sistema de saúde brasileiro e projeta o futuro no setor com o uso da telemedicina.