Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe o médico Paulo Chapchap. Ex-superintendente do Hospital Sírio-Libanês e atual integrante do Grupo Dasa, ele fala sobre o aprendizado do sistema de saúde durante a pandemia de covid-19, analisa a importância e a atual situação do SUS e comenta sobre as plataformas tecnológicas na prevenção e tratamento de doenças.