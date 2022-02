Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe o pesquisador e professor Esper Kallás, um dos mais conceituados infectologistas da atualidade. Ele fala sobre a Ômicron e o que já se sabe sobre esta variante do coronavírus, comenta sobre a importância do Brasil para o desenvolvimento da vacina e analisa o papel do SUS para a saúde nacional.