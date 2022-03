Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe Fabio Barbosa, membro do conselho de administração da Gávea Investimentos, CBMM, Natura e Ambev. O executivo analisa o impacto da economia verde na iniciativa privada, comenta as ações do Brasil nos cuidados com as florestas e fala sobre a relação dos jovens com o meio ambiente e como isso afeta o posicionamento das empresas.