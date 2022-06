‘Cenários com Sonia Racy’ #42: O impacto da Lava Jato no setor da construção

Neste episódio da série ‘Cenários’, Sonia Racy recebe Carlos Pires Oliveira Dias, ex-integrante do conselho de administração da Camargo Corrêa e acionista da Raia Drogasil. O empresário concede a primeira entrevista em seus 70 anos de vida e fala sobre o setor farmacêutico, a área de construção no Brasil e o impacto da Operação Lava Jato nas empresas do ramo. “A Lava Jato não levou em conta o know how das construtoras”, avalia.