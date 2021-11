Chegou a hora de vacinar as crianças? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Enquanto a vacinação avança no mundo e no Brasil, em especial nos maiores de 18 anos, as discussões sobre vacinar ou não adolescentes seguem a toda. No Brasil, o Ministério da Saúde já teve dois posicionamentos em relação ao tema.

Primeiro, no dia 16 de setembro, a pasta se manifestou contra a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos que não apresentem algum fator de risco. Seis dias depois, o ministério voltou atrás e passou a recomendar a vacinação desses jovens contra a covid-19, incluindo os sem comorbidade.

Na Europa e Estados Unidos, já estão vacinando essa faixa-etária. A China foi mais radical e anunciou que crianças de 3 a 11 anos vão começar a receber vacinas contra a covid-19.



A vacinação do público infantil ainda não foi liberada no Brasil, mas a Pfizer já anunciou que vai pedir neste mês a autorização junto à Anvisa. Qual é a importância de iniciar a imunização deste público?

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta terça-feira, conversamos com o pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri

