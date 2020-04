Chico César: “Sem o outro, o que podemos fazer?”; ouça o cantor no podcast ‘Na Quarentena’

O confinamento do cantor e compositor Chico César, em tempos de pandemia, tem sido bastante produtivo. Em entrevista ao podcast ‘Na Quarentena’, ele conta que já tem praticamente um disco pronto de músicas inéditas feitas neste período.

Além do material novo, Chico também tem disponibilizado vídeo-aulas de violão sobre o repertório de seu primeiro disco, Aos Vivos, de 1995. Para ele, que está completamente sozinho em sua casa, em SP, o isolamento social da quarentena tem dado novos significados sobre “o que é o outro”. Ouça no player acima.

(Foto: José de Holanda)