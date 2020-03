Cloroquina pode ser a cura para o coronavírus? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O medo do coronavírus faz com que muita gente se agarre a qualquer esperança que apareça quando se fala em cura da Covid-19. Com o presidente Jair Bolsonaro não foi diferente. A substância cloroquina é tida pelo chefe do Executivo como a principal arma contra a doença. Testes estão sendo realizados em pacientes de alguns hospitais pelo País, como o Hcor, Albert Einstein e Sírio Libanês. Por outro lado, quem precisa do medicamento para tratamento de Lúpus e Malária, por exemplo, tem encontrado dificuldades em achar nas farmácias, isto por que, desde o anúncio do presidente, houve uma corrida para adquirir a substância, o que é considerado temerário pelos médicos. Afinal, a cloroquina pode ser a solução contra o coronavírus? Quais os riscos de usar o medicamento sem prescrição médica?

Na edição de hoje, conversamos com os responsáveis pelo estudo da cloroquina no Brasil: a reumatologista e pesquisadora do hospital Sírio Libanês, Raquel Riera, e o diretor de pesquisas clínicas do Hospital Albert Einstein, Otávio Berwanger. Além disso, o depoimento de quem sofre com Lúpus e não encontra o medicamento nas farmácias.

