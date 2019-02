Clubes brasileiros não cuidam de suas ‘joias’; ouça no ‘Estadão Notícias’

Episódio especial deste sábado propõe uma reflexão sobre a tragédia ocorrida com os garotos da base do Flamengo, após um incêndio ocorrido no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. O fogo ceifou a vida de jovens, que vinham de diversas partes do país, e sonhavam com o futebol profissional em um clube grande. O caso trouxe à tona a estrutura dada por esses times as chamadas “joias” do futebol. No clube carioca, os garotos dormiam em containers, enquanto os profissionais tinham quartos com as mais diversas regalias.

Para Raphael Ramos, da editoria de Esportes do Estadão, enquanto não houver fiscalização e punição, os clubes vão manter a pouca estrutura que dão aos seus atletas e destaca que o incêndio no CT do Flamengo deve ser tratado como crime.

