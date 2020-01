Com Bolsonaro, Brasil vive um semiparlamentarismo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em seu primeiro ano de mandato, o presidente Jair Bolsonaro acumula o menor índice de aprovação de textos de autoria do Executivo nos últimos 17 anos, apenas 21%. Seus antecessores conseguiram dialogar melhor com o Congresso e obtiveram rendimentos acima de Bolsonaro. Alguns motivos apontados por especialistas vão desde a inabilidade na articulação juntos aos líderes partidários até as confusões dentro do Palácio do Planalto, com polêmicas envolvendo ministros e o próprio presidente. Com essa brecha, o Legislativo passou a ter um maior protagonismo na agenda de pautas importantes para o País. Afinal, podemos dizer que temos um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo? Bolsonaro conseguirá construir uma base no Congresso em 2020?

Na edição de hoje, o editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica, Daniel Bramatti, explica esses números e o que eles significam. Além disso, o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez, analisa os desafios do governo Bolsonaro para retomar o protagonismo dentro do Congresso Nacional.

