Com Bolsonaro, Fundo Amazônia está com os dias contados? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A Amazônia está no centro de uma discussão entre o governo brasileiro e países interessados em investir nas políticas de preservação da floresta. Criado em 2008, o fundo Amazônia recebe doações de outras nações, como Alemanha e Noruega, e tem como objetivo reduzir o desmatamento na região e promover o uso sustentável do ecossistema. Essa relação começou a se deteriorar quando o Ministério do Meio Ambiente colocou em xeque contratos patrocinados pelo fundo. Agora, os repasses estão suspensos e os governadores dos estados que integram o consórcio Amazônia Legal preocupados com o futuro de projetos que visam o combate ao desmatamento.

O programa de hoje explica como funciona a aplicação dos recursos do Fundo Amazônia com a repórter Giovana Girardi e uma conversa com o presidente da Amazônia Legal, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

