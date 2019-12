Com Bolsonaro, política ambiental retrocedeu no Brasil? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

Na edição de hoje, vamos tratar das questões ambientais no governo Bolsonaro, que foram muitas. As queimadas na Amazônia geraram uma crise diplomática entre o Brasil e outras nações, como a França e Alemanha. Dentro do território nacional, duas tragédias ambientais mostraram falhas na hora do executivo agir: a queda da barragem em Brumadinho-MG e o óleo nas praias do nordeste. Afinal, o meio ambiente está em risco no governo de Jair Bolsonaro? Quais as consequências de possíveis afrouxamentos de leis ambientais?

Pra conversar sobre esses e outros assuntos, convidamos a repórter de Meio Ambiente do Estadão, Giovana Girardi e o professor e pesquisador da USP, Paulo Artaxo, que analisaram a atual situação da pasta no governo Bolsonaro.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.