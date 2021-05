Com Eliane, Omar Aziz afirma adotar mudança de postura com mentiras

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 24, Eliane Cantanhêde conversa com o presidente da CPI da Covid. O senador Omar Aziz (PSD-AM) disse hoje que mudará de postura diante de depoentes que mentirem à comissão. Ele fez o anúncio em entrevista à Rádio Eldorado, ao comentar as declarações do ex-ministro da Saúde à comissão, protegido por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Para Aziz, Pazuello tinha autorização para não se incriminar, mas não para mentir. “A partir de agora as pessoas que tomarem a decisão de mentir poderão ser presas pela CPI. Não vou ser desmoralizado”, afirmou.

Eliane Cantanhêde ainda trata de outros assuntos e responde a perguntas de ouvintes. Ela conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

