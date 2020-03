Com isolamento por Covid-19, o que será dos mais pobres e informais? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Diante da crise econômica causada pelo coronavírus e das mudanças que o setor produtivo teve que fazer por causa da doença, o governo brasileiro, assim como dos demais países, anunciou um pacote para minimizar os efeitos da Covid-19. O plano, em grande parte, visa a população mais vulnerável, mas, economistas apontam que as medidas, apesar de importantes, são insuficientes para assistir parte das pessoas, como os trabalhadores autônomos. Esses profissionais, sem carteira assinada, dependem da prestação de serviços para prover rendimentos no final do mês e, assim, pagar suas contas. Afinal, como o governo pretende ajudar esses trabalhadores? Por que o plano do governo não foi mais ousado?

Na edição de hoje, o depoimento de quem começa a ver seus ganhos diminuírem por causa do coronavírus. Além disso, conversamos com os economistas André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos e Monica De Bolle, pesquisadora sênior do Peterson Institute.

