Com novo partido, Bolsonaro inaugura ultradireita no Brasil? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Hoje, Jair Bolsonaro e seus seguidores dão o primeiro passo para formar uma legenda que abriga os ideais conservadores, ou seja, de caráter nacionalista e focada nas pautas de costumes. Afinal, o Aliança pelo Brasil pode ser considerado o primeiro partido de ultradireita no Brasil? Ou é apenas mais um partido de direita, só que focado na imagem de Jair Bolsonaro? Como funcionam as legendas de ultradireita na Europa? Seus ideais são parecidos com os que são propagados pelos aliados do presidente?

Nesta edição, conversamos com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, e com o especialista em relações internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Sidney Ferreira Leite.

