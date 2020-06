Com ou sem Regina, qual será o destino da Cinemateca? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Regina Duarte foi retirada da Secretária da Cultura com a promessa de assumir a administração da Cinemateca Brasileira. O que talvez ela não tivesse plena ciência era sobre a grave situação financeira da instituição, que pode até fechar as portas. O espaço é o mais antigo local de preservação de cinema do País, responsável pelo maior acervo audiovisual da América Latina. Funcionários da Cinemateca, divulgaram uma carta pedindo socorro, e informando que não receberam nenhuma verba do governo federal desde o início do ano. O orçamento anual da instituição, represado pelo governo, é de cerca de R$12 milhões. A questão é: com Regina Duarte, a União pode voltar a administrar a Cinemateca diretamente? Qual o futuro desse importante patrimônio cultural brasileiro?

Na edição de hoje, conversamos sobre esse assunto com o repórter do Caderno 2, Guilherme Sobota, como o professor e coordenador do curso de cinema da FAAP, Humberto Neiva, com a cineasta e Diretora da Mostra Internacional de Cinema de SP, Renata de Almeida, e com a designer e apresentador do “Navega”, na Rádio Eldorado, Baba Vacaro. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a atriz Flávia Alessandra sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

