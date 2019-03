Com proposta dos militares na mesa, Previdência tramita no Congresso; ouça no ‘Estadão Notícias’

A última etapa para que a reforma da previdência comece a tramitar no Congresso Nacional foi vencida. O governo entregou a parte da proposta que trata das aposentadorias e pensões dos militares. Segundo o Palácio do Planalto, a economia gerada com a reforma será de R$ 10,45 bilhões em um período de 10 anos. O texto traz uma reestruturação da carreira dos integrantes das forças armadas, que segundo o governo corrige uma ‘injustiça’ e aumenta, por exemplo, o tempo que um militar pode passar para reserva de 30 para 35 anos na ativa. Conversamos com a editora do broadcast, Sílvia Araújo sobre o texto.

Com a proposta de reforma da previdência no Congresso, como se dará essa tramitação? O governo terá que barganhar com os parlamentares para conseguir os votos necessários? Para o cientista político da Pulso Público, Vitor Oliveira, é possível negociar com deputados e senadores sem cair nas negociatas ilegais.

