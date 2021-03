Com que máscara eu vou? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Ao longo de mais de um ano de pandemia, foi grande o aprendizado sobre a importância do uso das máscaras como proteção do contágio pelo coronavírus. Hoje, sabemos que elas são fundamentais, mas com o desenvolvimento de novos estudos e a disseminação de novas variantes, paira a dúvida sobre o tipo de máscara mais adequada para uma proteção efetiva.

Nos últimos meses, vêm ganhando força nas redes sociais movimentos de divulgação sobre as máscaras PFF2, da sigla Peça Semifacial Filtrante. Divulgadores científicos têm reiterado a importância do uso do modelo, pela melhor filtragem e vedação, em situações de maior risco de exposição ao vírus, e não apenas por profissionais de saúde.

Na internet, você encontra perfis e páginas dedicados a tirar dúvidas, explicar como diferenciar uma máscara segura e verdadeira de versões falsificadas e indicar onde comprar o modelo sem cair em preços abusivos no mercado.

No episódio de hoje, vamos tirar algumas dúvidas sobre o tema com Vitor Mori, físico, pesquisador da Universidade de Vermont (EUA) e membro do Observatório Covid-19 BR.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi